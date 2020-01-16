حفتر يصل أثينا لإجراء محادثات قبيل مؤتمر برلين

وصل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى العاصمة اليونانية أثينا لإجراء محادثات تسبق مؤتمر السلام حول ليبيا الذي تستضيفه برلين الأحد، وفق ما أفاد مصدر قريب من المفاوضات.وقال مصدر ملاحي لفرانس برس "حفتر وصل إلى أثينا" فيما ذكرت وسائل إعلام يونانية إنه سيجري الجمعة محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني ووزير الخارجية.ولم تدع اليونان للمشاركة في مؤتمر برلين، وهي ترفض الاتفاقات التي وقعتها حكومة طرابلس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تتيح لأنقرة المطالبة بحقوق في مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط.وفي بيان صدر قبل أسبوع، أكدت كل من قبرص ومصر وفرنسا واليونان أن هذه الاتفاقات "باطلة".وحذر رئيس الوزراء اليوناني من أن اليونان سترفض داخل الاتحاد الأوروبي أي اتفاق سلام في ليبيا إذا لم تلغ الاتفاقات بين أنقرة وحكومة طرابلس.