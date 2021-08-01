نقل رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة الإسلامي للمستشفى العسكري

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مساعدين لرئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي بأن الأخير تم نقله إلى المستشفى العسكري.ونقل راشد الغنوشي مساء يوم السبت إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية.وقال المكتب الإعلامي لراشد الغنوشي في بلاغ إعلامي نشرته الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي على "فيسبوك" مساء يوم السبت: "تعرض الأستاذ راشد الغنوشي لوعكة خفيفة مساء يوم السبت 31 يوليو 2021، تنقل على إثرها للمصحة".

وتابع المكتب بأن الغنوشي "غادرها بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج".وفي 21 يوليو ذكر مصدر طبي في المستشفى العسكري بتونس أن الغنوشي غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم وتماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.وأعلن البرلمان التونسي في الـ13 من يوليو الجاري عن إصابة الغنوشي البالغ 80 عاما بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المجلس النيابي: "تأكدت إصابة الغنوشي بفيروس كورونا إثر إجراء مسحة طبية جاءت نتيجتها موجبة".يذكر أنه سبق للغنوشي أن خضع للتطعيم ضد فيروس كورونا.