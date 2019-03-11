رصدت عدسات المصورين، مساء الاثنين، احتدام المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي "داعش"، المتحصنين في قرية الباغوز، التي تعد آخر جيب يسيطر عليه التنظيم الإرهابي.

وأظهرت لقطات فيديو وميض انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان داخل القرية الواقعة شرق الفرات، حيث تدور معارك عنيفة بين القوات التي يشكل الأكراد عمودها الفقري، ومسلحي داعش الذي يعتقد أن غالبيتهم من الأجانب.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي لمحاربة داعش أعلنت في وقت سابق الاثنين، قتل وإصابة العشرات من الدواعش في الباغوز، مع تحقيق تقدم محدود داخل الجيب الأخير، منذ استئناف هجومها في وقت متأخر الأحد.

وأجلت القوات التي تضم فصائل عربية وكردية أكثر من مرة الهجوم النهائي على الباغوز، القريبة من الحدود العراقية، في انتظار تسليم من تبقى من مسلحي داعش، لكن رفض هؤلاء دفع القوات المتحالفة مع واشنطن لشن الهجوم.