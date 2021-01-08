كيم جونغ أون يصرح أن الولايات المتحدة تمثل أكبر عدو لنا

وصف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الولايات المتحدة بـ"العدو الأكبر" لبلاده، مشددا على أن السلطات الأمريكية يجب عليها التخلي عن السياسات العدائية لتحسين العلاقات بين الطرفين.