مقتل جنود أتراك في هجوم بسيارة ملغومة في سورية

قالت مصادر أمنية إن ثلاثة جنود أتراك قتلوا في هجوم بسيارة ملغومة أثناء قيامهم بعمليات تفتيش للسيارات شمالي شرق سورية.وقالت المصادر إن الهجوم وقع في بلدة سولوك على بعد 10 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا.وتقع سولوك وتل أبيض في منطقة سيطرت عليها تركيا ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها في توغل عبر الحدود بدأ في أكتوبر ضد وحدات حماية الشعب الكردية.