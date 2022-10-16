العاهل السعودي يدعو لبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته
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العاهل السعودي يدعو لبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته

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العرب اليوم - العاهل السعودي يدعو لبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته

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الرياض _ العرب اليوم

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى بدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين؛ بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه.

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العاهل السعودي يدعو لبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته العاهل السعودي يدعو لبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته



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