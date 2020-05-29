البعثة الأممية في دارفور تعرب عن أسفها لنقل مصابين بكوفيد-19 إلى نيروبي

أعربت البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، عن أسفها الشديد لتبين إصابة اثنين من المسافرين على متن رحلتها غير الاعتيادية من قاعدتها اللوجستية بالفاشر إلى نيروبي يوم الأربعاء 27 مايو بفيروس كورونا.

وأوضحت البعثة، في بيان أصدرته اليوم، أنها أخذت علما بذلك بعد أن أجرت السلطات الصحية الكينية الفحص المعملي عليهما عقب وصولهما إلى مطار جومو كينياتا الدولي بالعاصمة الكينية نيروبي.

وأفادت البعثة، أنه لم تظهر على أي من ركاب هذه الطائرة أية أعراض ظاهرية لفيروس كورونا التاجي أو علامات لأي مرض في أثناء فحصهم طبيا قبل المغادرة.

وذكرت البعثة أنه جرى تشخيص هذين المسافرين إيجابياً فور وصولهما وفحصهما بواسطة تحليل البي سي آر PCR (تفاعل البوليميراز المتسلسل), مشيرة إلى أنها باشرت بتفعيل الإجراءات الإلزامية بتعقب المخالطين التي وضعتها البعثة، كما بدأت بمراجعة إجراءاتها كافة المتعلقة بسفر الموظفين.