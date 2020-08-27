خلية الإعلام الأمني في العراق تعلن سقوط ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا في إحدى الساحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء في بغداد

قد يهمك أيضا:

أمريكا تعلن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا بالقرب من قاعدتها في سوريا

الاحتلال يقصف أرضا زراعية ب3 صواريخ شرق خانيونس