سائق مخمور يقتحم مقر إقامة السفير الأمريكي في موسكو

أعلنت الخدمة الصحفية بوزارة الداخلية الروسية، أن شرطة موسكو فتحت تحقيقا حول اصطدام سائق ببوابة مبنى مكان إقامة السفير الأمريكي في موسكو وجاء في بيان لوزارة الداخلية الروسية، أنه "في حوالي الساعة 4:25 مساء (بتوقيت موسكو)، اصطدم رجل يقود سيارة على الطرق الوعرة، ببوابة مبنى في شارع سباسوبيسكوفسكي.. وألقت قوات الشرطة القبض على السائق في مكان الحادث، وتم التأكد من هويته"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.