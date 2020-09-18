روسيا تعلق على اعتراف ترامب بتفكيره في اغتيال الأسد

اعتبرت روسيا أن الاعتراف العلني للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه فكر في اغتيال الرئيس السوري، بشار الأسد، يؤكد سعي الولايات المتحدة لتغيير النظام الحاكم في سوريا وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "العقوبات غير الشرعية أحادية الجانب، التي يتم استخدامها كأداة عقاب جماعي وتهدف إلى إشعال سخط اجتماعي، تعرقل بذاتها جهود هؤلاء الذين يريدون السلام في سوريا".