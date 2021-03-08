الجيش اللبناني يطلق النار على مسيرة إسرائيلية في جنوب البلاد

أطلق الجيش اللبناني، الاثنين، النار على "درون" إسرائيلية كانت تحلق فوق مركزه في ‎ميس الجبل. وسبق ذلك إطلاق ‏4 قنابل إنارة ألقاها الجيش الاسرائيلي قرب موقع "العاصي" مقابل بلدة ‎ميس الجبل، وقنبلتين مضيئتين في أجواء موقع "البياض" الحدودي مقابل بلدة ‎بليدا.

كما سُجل إطلاق نار استهدف "مسيّرة" إسرائيلية ثانية كانت تحلّق في أجواء "خربة شعيب" بشكل مرتفع جنوبي بلدة ‎بليدا في الجنوب اللبناني.