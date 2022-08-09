تجدد الاشتباكات بين قوات عسكرية وأمنية في محافظة شبوة اليمنية

تجددت الاشتباكات بين تشكيلات عسكرية وأمنية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، إثر إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرارات بإقالة 4 من القيادات الرفيعة وتعيين آخرين بدلا عنهم وذكر مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة ، أن اشتباكات متقطعة نشبت بين قوات من الجيش والقوات الخاصة من جهة، وقوات دفاع محافظة شبوة وألوية العمالقة من جهة أخرى في مناطق التماس بين الجانبين في مدينة عتق مركز المحافظة نفسها.