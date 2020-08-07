خبير متفجرات إيطالي يرجح فرضية مثيرة لكارثة بيروت

رجح خبير متفجرات إيطالي شهير فرضية مثيرة بشأن الانفجارات التي زلزلت العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء، وتسببت في مقتل 154 شخصا وإصابة الآلاف وأعرب خبير المتفجرات دانيلو كوبي، في حوار مع صحيفة "الكورييري ديلا سيرا" الإيطالية، عن اعتقاده بوجود أسلحة وذخائر حربية لحظة وقوع الانفجار في المرفأ اللبناني، مشيرا إلى أن ما يؤكد صحة فرضيته هو السحابة البرتقالية، والانفجارات المتتالية، التي أعقبت الانفجارات في المقابل رفض كوبي فرضية أن السبب وراء الانفجار نترات الأمونيوم، مشككا في وجود كمية ضخمة من تلك المادة في مرفأ بيروت، ملمحا إلى عدم وجود أي مستودع للألعاب النارية بتلك المنطقة التي شهدت الانفجار، مضيفا "من خلال معاينة مقاطع الفيديو يبدو أن الأمر أشبه بانفجار مستودع أسلحة".

وقال كوبي الملقب بـ"ميستير ديناميتي"، كونه أشهر خبير متفجرات في إيطاليا وتلجأ له حكومات وشركات عالمية للاستفادة من خبراته وخدماته: "عند انفجار نترات الأمونيوم تتولد سحابة صفراء لا لُبس في لونها. لكن وعلى العكس من ذلك فإن ما ظهر في مقاطع الفيديو الموثقة للانفجار، لم يكن فقط كرة بيضاء اللون آخذة في الاتساع بل أيضا عمود دخان برتقالي يميل إلى اللون الأحمر الفاتح، وإن هذا اللون يدلّ تقليديا على معدن الليثيوم الذي يعتبر عنصرا أساسيا في صناعة الصواريخ" ويرى كوبي الذي لجأت إليه الحكومة الإيطالية قبيل عامين لتفجير ما تبقى من جسر موراندي الذي انهار في عام 2018، مستخدما نحو 500 كلجم من الدينامينت مرة واحدة أن ما حدث كان يتعلق بتخزين مؤقت للسلاح في مرفأ بيروت ورجح أنه كان هناك انفجار أول بحجم متوسط تسبب في نشوب حريق في مخزن كان يحتوي على كمية من الذخيرة للانتشار بعد ذلك بقليل إلى مخزن توجد فيه قاذفات وصواريخ تحتوي على مواد شديدة الانفجار.