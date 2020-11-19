أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنه من المرجح في الاتحاد الأوروبي تسجيل لقاح ضد "كوفيد – 19" في ديسمبر، أو مطلع العام المقبل.وقالت ميركل عقب مؤتمر عبر الفيديو مع أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي: "نعتمد على تسجيل لقاحات في أوروبا في ديسمبر أو في بداية العام الجديد وبعد ذلك بالطبع، سيبدأ التطعيم".وأضافت: "المفوضية الأوروبية تتفاوض حاليا مع شركات الأدوية الأمريكية والأوروبية لتطوير اللقاحات".وأشارت إلى أن معظم دول الاتحاد الأوروبي تبحث حاليا إجراءات التطعيم، بما يشمل تطعيم الكادر الطبي، والفئات المعرضة للخطر أولا.