الرئيس عون: علينا نقاش بعض النقاط مع الرئيس الذي سيتم تكليفه من اجل عدم الخروج بعقدة لا تحل لاحقا.

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