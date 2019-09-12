مصرع 7 مدنيين في انفجار قنبلة في جنوب شرق تركيا

قتل 7 مدنيين، اليوم الخميس، بانفجار قنبلة لدى مرور سيارتهم في جنوب شرقي تركيا، بحسب السلطات التركية التي اتهمت حزب العمال الكردستاني بالاعتداء.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات أن القنبلة انفجرت في محافظة ديار بكر، محملة مسؤوليتها لـعناصر في منظمة إرهابية انفصالية، في إشارة إلى المتمردين الأكراد.

ونقلت الرئاسة عن الرئيس رجب طيب إردوغان قوله إنه سيتم استخدام كل الإمكانات لاعتقال المسؤولين عن "الهجوم الإرهابي الوحشي".

وأسفر النزاع بين أنقرة والمتمردين الأكراد عن أكثر من 40 ألف قتيل منذ اندلاعه في 1984.