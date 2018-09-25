السيسي يطالب باستراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب والتعامل مع مموليه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر أطلقت منذ مطلع العام الجاري العملية الشاملة سيناء 2018، لدحر الإرهاب، وهو ما يؤكد خبرة مصر في للقضاء على الإرهاب نهائيا ودحره، مطالبًا المجتمع الدولي بإستراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب والتعامل مع مموليه وداعميه.
وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة، التي يشارك فيها الرئيس للمرة الخامسة على التوالي، أن مصر تمتلك أساسا راسخا بمجال حقوق الإنسان، وتمكين الشباب والمرأة، وهو ماتجلى في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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