السيسي يطالب باستراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب والتعامل مع مموليه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر أطلقت منذ مطلع العام الجاري العملية الشاملة سيناء 2018، لدحر الإرهاب، وهو ما يؤكد خبرة مصر في للقضاء على الإرهاب نهائيا ودحره، مطالبًا المجتمع الدولي بإستراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب والتعامل مع مموليه وداعميه.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة، التي يشارك فيها الرئيس للمرة الخامسة على التوالي، أن مصر تمتلك أساسا راسخا بمجال حقوق الإنسان، وتمكين الشباب والمرأة، وهو ماتجلى في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان.