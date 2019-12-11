الدفاع المدني السعودي ينتشل جثة طفل سوري من حفرة للصرف الصحي

انتشلت فرق الدفاع المدني السعودية بمنطقة المدينة المنورة، جثة طفل سوري عمره خمس سنوات، بعد سقوطه في حفرة للصرف الصحي بحي شوران في المدينة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أنه "ورد بلاغ عند الساعة الثانية من ظهر اليوم الأربعاء عن سقوط طفل في منهل صرف صحي بحي شوران بالمدينة المنورة".

وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني توجهت للموقع، وعند الوصول اتضح غرق طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، سوري الجنسية، وكان متوفيا، وتم إخراج جثته من قبل فرقنا".