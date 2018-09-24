الرئيس ترامب يرحب الرئيس السيسي مشيدا بتعزيز العلاقات بين البلدين

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بتعزيز العلاقات بين البلدين، كما قدم التهنئة للرئيس السيسي على كل النجاحات التى حدثت في عهده