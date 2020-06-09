صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح تعيين الجنرال تشارلز براون مرشح الرئيس دونالد ترامب، رئيسا لأركان القوات الجوية، ليصبح أول مواطن من أصول إفريقية يشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وأيد 98 عضوا من أصل 100 في مجلس الشيوخ تعيين براون الذي يشغل حاليا منصب قائد القوات الجوية في منطقة المحيط الهادئ.

وكان الرئيس الأمريكي قد رشح براون في مارس الماضي ليكون رئيسا لأركان القوات الجوية خلفا للجنرال ديفيد غولدفاين.

وغرد ترامب مرحبا بنتائج التصويت، قائلا: "وافق مجلس الشيوخ على قراري تعيين الجنرال تشارلز براون كأول قائد من أصل إفريقي. يوم تاريخي لأمريكا!".

وأضاف ترامب أنه "متحمس للعمل بشكل أوثق مع الجنرال براون"، واصفا إياه بأنه "رجل وطني وقائد رائع".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية