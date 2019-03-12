اللواء الأسير فؤاد الشوبكي يبلغ عامه الثمانين في سجون إسرائيل

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، يوم الثلاثاء، إن أكبر المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل اللواء فؤاد الشوبكي، قد بلغ عامه الـ80.

وقال رئيس الهيئة قدري أبو بكر، في بيان صحفي، إن الشوبكي محكوم بالسجن لمدة 20 عاما ومعتقل منذ عام 2006