ألمانيا تطلب من إيران عدم إخفاء حقيقة تحطم الطائرة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الجمعة، إن على إيران ألا تخفي الأسباب وراء تحطم الطائرة الأوكرانية قرب طهران وإلا فإنها ستخاطر بتصعيد مشاعر الارتياب في المنطقة وخارجها. ولدى وصوله لحضور اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الأزمات في إيران وليبيا، كرر هايكو ماس ما قاله وزراء آخرون بشأن المطالبة بإجراء تحقيق يتسم بالشمول والشفافية في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية الذي وقع يوم الأربعاء وأودى بحياة 176 شخصا كانوا على متنها.وصرح ماس قائلا: "المهم في

الوقت الراهن توضيح الأمر بشكل تام.. هناك إشارات إيجابية تدل على أن إيران تشرك دولا أخرى في استيضاح ما حدث".وأضاف: "هذا شيء لا يمكن إخفاؤه.. إذا حدث ذلك فستتولد مشاعر ريبة جديدة وهذا هو آخر شيء نحتاجه الآن".وقالت كندا ودول أخرى، استنادا لاستنتاجات أجهزة مخابرات، إن الطائرة أُسقطت بعد وقت قصير من إقلاعها بصاروخ إيراني، ربما عن طريق الخطأ، في وقت كانت فيه إيران في حالة تأهب لرد عسكري أمريكي بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ على أهداف أمريكية في العراق، وتنفي إيران أن تكون الطائرة أسقطت بصاروخ.هذا، وأوضح دبلوماسيون أنه من المتوقع أن يصدر الوزراء بيانا يدعو إلى وقف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، والحفاظ على الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، بالإضافة إلى تحديد معالم دعوتهم إلى تحقيق شامل في تحطم الطائرة الأوكرانية.