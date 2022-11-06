تحقيقات في خروقات إدارية طالت المصرف العقاري وعقارات الدولة العراقية

وجّهت وزارة المالية العراقية بتشكيل لجنة تحقيق بعد تقارير تكشف مخالفة الضوابط والتعليمات الخاصة بفرع المصرف العقاري، وفرع عقارات الدولة في الديوانية. وجاء في بيان للمالية العراقية: "ستقوم اللجنة التي وجهت بتشكيلها وزيرة المالية طيف سامي اليوم الأحد، بإجراء كافة التحقيقات الإدارية العاجلة الخاصة بهذة القضية، والتنسيق المشترك مع "هيئة النزاهة" للوصول إلى حقيقة وطبيعة المخالفات المرصودة". وأضاف البيان أنه سيتم "محاسبة الجهات أو الأشخاص المتورطين بها، وتقديم من يثبت ضلوعهم بالمخالفات إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفق ما تقرّه اللوائح والقوانين العراقية النافذة".