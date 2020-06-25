فرنسا وألمانيا وإيطاليا تدعو الأطراف الليبية إلى وقف فوري لإطلاق النار وتعليق العمليات العسكرية

أصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانا مشتركا، يوم الخميس، دعت فيه جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال فورا ووقف التعزيزات العسكرية الحالية في البلاد. ودعت الدول الأوروبية الثلاث الأطراف الخارجية لإنهاء جميع أشكال التدخل في ليبيا والاحترام الكامل لحظر السلاح الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي.