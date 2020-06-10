بوتين وميركل يبحثان هاتفيا عودة المفاوضات بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصال هاتفي، أطراف الأزمة في ليبيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار بأسرع وقت، والعودة إلى طاولة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن الجانبين حثا على بدء المفاوضات بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية التي تواجه منذ أبريل 2019 هجوما من قبل قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على مقرها في العاصمة طرابلس، إحكام سيطرتها مؤخرا على كامل منطقة طرابلس الكبرى فيما لاتزال تتقدم حاليا لاستعادة مدينة سرت شمال وسط البلاد.