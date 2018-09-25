الرئيس السيسي يؤكد ان الدول النامية لا تتحمل العيش في عالم لا تحكمه المبادئ ويد العرب لا تزال ممدودة بالسلام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدول النامية لا تتحمل العيش في عالم لا تحكمه المبادئ، وإن الأزمات الكبرى تحتاج إلى معالجات شاملة.

وأضاف الرئيس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه من الضروري التساؤل حول عدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، لافتا إلى أنه يجب إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس وأن يد العرب لا تزال ممدودة بالسلام.

وتابع الرئيس: هناك حاجة ماسة لمساعدة الدول ومطلوب توفير الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنه لا مخرج للأزمة السورية واليمنية إلا بعودة مؤسسات الدولة.