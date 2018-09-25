الرئيس السيسي يؤكد ان الدول النامية لا تتحمل العيش في عالم لا تحكمه المبادئ ويد العرب لا تزال ممدودة بالسلام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدول النامية لا تتحمل العيش في عالم لا تحكمه المبادئ، وإن الأزمات الكبرى تحتاج إلى معالجات شاملة.
وأضاف الرئيس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه من الضروري التساؤل حول عدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، لافتا إلى أنه يجب إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس وأن يد العرب لا تزال ممدودة بالسلام.
وتابع الرئيس: هناك حاجة ماسة لمساعدة الدول ومطلوب توفير الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنه لا مخرج للأزمة السورية واليمنية إلا بعودة مؤسسات الدولة.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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