الرئيس الأوكراني يدعو حلف الناتو لتوجيه ضربات استباقية ضد روسيا

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن روسيا تستخدم مسيرات لضرب المدن الأوكرانية يوميا، موضحا أن على الناتو توجيه ضربات استباقية ضد روسيا، وعدم انتظار الضربات النووية الروسية، وفقا لروسيا اليوم.وأضاف الرئيس الأوكرانى: ماذا يجب أن يفعل الناتو؟ القضاء على احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية.وأوضح فولوديمير زيلينسكى، أن الضربات الاستباقية حتى يعرفوا ماذا سيحدث لهم إذا استخدموها وليس انتظار الضربات النووية الروسية.