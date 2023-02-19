آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /19.02.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.

الدفاع الروسية: أوروبا تسلم أوكرانيا مواد مشعة لاستفزاز واسع النطاق واتهام موسكو به

بيسكوف: كلمة بوتين أمام الجمعية الفيدرالية ستتمحور حول العملية العسكرية الخاصة

مسؤول: من غير المرجح أن يناقش مؤتمر ميونيخ للأمن تفجيرات "السيل الشمالي"

الصين تعرب عن استعدادها لتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة الأوكرانية

"بلومبيرغ": أوكرانيا ضحية مفارقة غربية قاسية لن تمكنها من الانضمام إلى حلف الناتو قريبا

بكين: لن نمرر أية محاولات أمريكية للتأثير على العلاقات الروسية الصينية

بوريل: أوكرانيا عضو في الأسرة الأوروبية لكن انضمامها لم يحن بعد

لجنة التحقيقات الروسية تؤكد تورط أوكرانيا في الهجوم على جسر القرم

بوريل: تعزيز الدول الأوروبية لقدراتها الدفاعية لا يلغي دور الناتو

صحيفة " ذا صنداي تايمز" تكشف ملجأ زيلينسكي السري تحت الأرض

"غلوبال تايمز": بعد أوكرانيا سيشعل "الناتو" حربه في تايوان

مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بقصف نفذته قوات كييف على دونيتسك

واشنطن تحذر بكين من عواقب تقديم أسلحة "فتاكة" محتملة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا

البيت الأبيض: "ليس هناك ذرة من الحقيقة" في تحقيق هيرش عن تفجير "السيل الشمالي"

بلينكن: واشنطن لديها أدلة ملموسة حول تقديم أسلحة غير فتاكة صينية لروسيا

بلينكن: الولايات المتحدة تطلب من ماسك استخدام شبكة ستارلينك في أوكرانيا

"بوليتيكو": واشنطن تحث زيلينسكي على هجوم مضاد على الروس بشكل عاجل

وزير الخارجية الأمريكي: ليس مجديا تزويد الأوكرانيين بأسلحة لا يجيدون استخدامها

وارسو تطالب واشنطن بتعزيز وجودها العسكري على أراضيها وبلينكن يرد

خبراء: وصول بيربوك إلى منصب المستشارة الألمانية ضئيل ويحتاج لتفكك التحالف

بكين تدعو واشنطن لحل الأزمة الأوكرانية بدلا من التكسب منها

"بلومبرغ": واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد قطاعي الدفاع والطاقة في روسيا

"صنداي تايمز": كييف ستستلم في أبريل أقل من ربع الدبابات الموعودة

ضابط أمريكي يسخر من طلب زيلينسكي "المفرط" في البرلمان البريطاني

فاينانشيال تايمز: الغرب فشل في إقناع دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية بالانحياز ضد روسيا

مقتل طفلة في بيلغورود جراء قصف أوكراني اليوم الاحد