ترامب قد يشعل حربا مع إيران

نشرت صحيفة "إل بيريودوكو" الإسبانية مقالا اعتبرت فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى إلى حرب ضد إيران على أمل الاحتفاظ بمنصبه لولاية ثانية بدعم من إسرائيل وكتبت الصحيفة: "قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية وتراجع كبير لشعبيته يسعى ترامب إلى حرب ليظهر نفسه منقذا للشعب الأمريكي ويضمن لنفسه أربع سنوات أخرى في السلطة بالبيت الأبيض" وأضافت أن سلسلة العمليات التخريبية التي تعرضت لها إيران في الشهرين الماضيين، وآخرها اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، تشير إلى أن ترامب يستهدف بسياسته إيران وأن "السكاكين مسنونة" ضد طهران

وفي الصراع المفترض مع إيران سيعتمد ترامب على "مساعدة لا تقدر بثمن" من صديقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بيامين نتنياهو، الذي أصبح أيضا عرضة للانتقادات في بلاده على خلفية فضائح فساد تلاحقه وسوء إدارته للأزمة الناجمة عن جائحة كورونا وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" شجع الرد الإيراني المحدود على الغارة الأمريكية التي قتل بها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير الماضي ترامب ونتنياهو، على مزيد من الخطوات المعادية لإيران.