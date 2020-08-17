رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصرح نعمل على فتح المجال الجوي فوق السعودية أمام الرحلات إلى الإمارات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مطار بن غوريون اليوم: نعمل من أجل فتح المجال الجوي فوق السعودية أمام الرحلات المباشرة بين إسرائيل وأبو ظبي.