وفاة الأمير عبدالعزيز بن فرحان آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي " انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه ـ يوم غدٍ الأربعاء 16 / 7 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.11