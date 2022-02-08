قوى الحرية والتغيير السودانية تدعو لفترة انتقالية لمدة عامين

أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية أنها تقدمت برؤية إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، تتضمن إنهاء الوضع السائد حاليا والدخول في فترة انتقالية لا تتعدى عامين وفقا لترتيبات دستورية جديدة. وقال جعفر جعفر حسين، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن قوى الحرية والتغيير تعمل حاليا على دعم الجهود الرامية لتوحيد قوى الثورة من أجل تكوين جبهة عريضة تضم لجان المقاومة والقوى السياسية الداعمة للثورة