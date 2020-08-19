المسماري يعلن 30 ألف مرتزق أرسلتهم تركيا و قطر إلى ليبيا

أعلن الجيش الوطني الليبي أن تركيا وقطر أرسلتا 30 ألف مرتزق إلى ليبيا وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسمارى فى تصريحات لقناة العربية مساء اليوم الأربعاء: أن قطر وتركيا تعملان على تجنيد المتطرفين وإرسالهم لليبيا وأكد المسمارى على استمرار تركيا فى تجنيد المرتزقة وإرسالهم إلى ليبيا.