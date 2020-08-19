الجيش الليبي ينشر دفاعات ساحلية في مواقع استراتيجية

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الجيش الليبي نشر دفاعات ساحلية في مواقع مهمة حاكمة لمنع أي اختراق للمياه الإقليمية الليبية وقال المسماري إن كل الأسلحة متوفرة بشكل جيد وصنوف كل القوات متوفرة والغطاء الجوي الراداري متوفر على كامل الأراضي الليبية الآن.بحسب "روسيا اليوم" وأضاف أن القوات البحرية تمكنت من تركيب الدفاعات الساحلية في مواقع مهمة حاكمة لمنع أي اختراق للمياه الإقليمية الليبية، مشيرا إلى أن القوات المختصة بالجانب الخدمي وإدارة الإمداد تعمل بشكل ممتاز.