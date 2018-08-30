باكستان تطالب مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراراته حول كشمير

طالبت باكستان مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراراته تجاه القضية الكشميرية لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.

جاء ذلك على لسان المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي خلال مشاركتها في اجتماع مجلس الأمن حول الوساطة وتسوية النزاعات.

وأضافت وفقاً لبيان صادر اليوم في إسلام آباد أنه يجب على المنظمة الدولية مراجعة قراراتها والسعي من أجل تطبيقها، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتعزيز الفاعلية والشفافية في قراراته، حيث أن الأعضاء الدائمين في المجلس يتحملون مسئوليات أكثر من باقي الدول لتطبيق قرارات المجلس، بما في ذلك تلك القرارات الخاصة بحل القضية الكشميرية.