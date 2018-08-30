باكستان تطالب مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراراته حول كشمير

طالبت باكستان مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراراته تجاه القضية الكشميرية لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.
جاء ذلك على لسان المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي خلال مشاركتها في اجتماع مجلس الأمن حول الوساطة وتسوية النزاعات.
وأضافت وفقاً لبيان صادر اليوم في إسلام آباد أنه يجب على المنظمة الدولية مراجعة قراراتها والسعي من أجل تطبيقها، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتعزيز الفاعلية والشفافية في قراراته، حيث أن الأعضاء الدائمين في المجلس يتحملون مسئوليات أكثر من باقي الدول لتطبيق قرارات المجلس، بما في ذلك تلك القرارات الخاصة بحل القضية الكشميرية.
GMT 12:27 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسرئيس الوزراء الجزائري يلتقي مسؤولًا يابانيًا
GMT 12:10 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسالرئيس السيسى يغادر القاهرة فى جولة تشمل البحرين والصين وأوزبكستان
GMT 11:54 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسحبس 4 أمناء شرطة جدد فى واقعة تسريب معلومات لتجار المخدرات بالأميرية
GMT 11:29 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسنشوب حريق هائل داخل مصنع إلكترونيات في مصر القديمة
GMT 11:24 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسالسيسى يشهد حلف اليمين لـ3 نواب لوزراء الخارجية والنقل والصحة
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
أرسل تعليقك