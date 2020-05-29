الجزائر تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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الجزائر تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - الجزائر تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
الجزائر - العرب اليوم

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم عن تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 9134 حالة.

وكشف فورار في مؤتمر صحفي عن تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 638 حالة وفاة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 145 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5422 حالة.

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الجزائر تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجزائر تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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