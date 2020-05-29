الجزائر تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم عن تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 9134 حالة.

وكشف فورار في مؤتمر صحفي عن تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 638 حالة وفاة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 145 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5422 حالة.