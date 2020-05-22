اليابان تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16528 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات بلغ 802 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.