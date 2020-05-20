اليابان تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 16400 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية - في بيان - أن عدد الوفيات بلغ 774 حالة وفاة بعد تسجيل ست حالات وفاة جديدة.