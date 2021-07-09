سماع دوي انفجار هائل غربي العاصمة الإيرانية طهران
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سماع دوي انفجار هائل غربي العاصمة الإيرانية طهران

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العرب اليوم - سماع دوي انفجار هائل غربي العاصمة الإيرانية طهران

انفجار
طهران _العرب اليوم

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن شهود عيان سماع دوي انفجار ضخم في الجزء الغربي من العاصمة الإيرانية طهران.ونقلت وكالة فارس عن المتحدث باسم الدفاع المدني القول: "لم نتلق أي تقرير حتى الآن عن وقوع انفجار ونحن نتابع الموضوع."

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سماع دوي انفجار هائل غربي العاصمة الإيرانية طهران سماع دوي انفجار هائل غربي العاصمة الإيرانية طهران



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