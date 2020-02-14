الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة حربية للتحالف في محافظة الجوف اليمنية
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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة حربية للتحالف في محافظة الجوف اليمنية

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العرب اليوم - الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة حربية للتحالف في محافظة الجوف اليمنية

جماعة "أنصار الله"
صنعاء ـ العرب اليوم

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن إسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، في أجواء محافظة الجوف شمالي البلاد.وأوضح متحدث باسم القوات المسلحة للحوثيين، اليوم الجمعة، أنه تم إسقاط طائرة من نوع "تورنيدو" في سماء محافظة الجوف أثناء تنفيذها "مهاما عدائية".وأشار إلى أن الطائرة تم إسقاطها "بصاروخ أرض جو متطور".ولم يعلق التحالف العربي على الفور على نبأ إسقاط الطائرة.

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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة حربية للتحالف في محافظة الجوف اليمنية الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة حربية للتحالف في محافظة الجوف اليمنية



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