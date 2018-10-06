مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين بريت كافاناه قاضيًا بالمحكمة العليا

صادق مجلس الشيوخ الأميركي اليوم على تعيين القاضي بريت كافاناه كقاض في المحكمة العليا الأميركية .

وبلغت نتيجة التصويت الذي شارك فيه الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي 50 صوتاً بالموافقة مقابل 48 بالرفض، حيث ترأس جلسة التصويت نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بصفته رئيس مجلس الشيوخ.