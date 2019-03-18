أعلن قائد الشرطة الهولندية في أوتريخت، الاثنين، اعتقال شخص يشتبه في أنه أطلق النار صباحا داخل ترام في المدينة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وقال روب فان بري قائد شرطة أوتريخت في مؤتمر صحفي: "لقد تم إبلاغنا للتو بأن المشتبه به اعتقل"، علما أن السلطات كانت تبحث عن غوكمن تانيش (37 عاما) المولود في تركيا.

ورفعت السلطات الهولندية مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في أوتريخت، وتلقت المدارس تعليمات بغلق أبوابها وكثفت قوات الأمن إجراءاتها في المطارات وغيرها من منشآت البنية الأساسية. كما كثفت السلطات الأمن حول المساجد.