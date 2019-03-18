الشرطة الهولندية تطارد رجلاً تركياً علي خلفية هجوم ترام أوتريخت

أعلنت الشرطة الهولندية أنها تبحث عن رجل تركي الأصل، يبلغ من العمر 37 عاما، على صلة بالهجوم الذي وقع في أوتريخت، اليوم الاثنين.

وذكر حساب الشرطة الهولندية على موقع "تويتر" إن "الشرطة تطلب منكم البحث عن رجل تركي المولد، يدعى جوكمان تانيس، يبلغ من العمر 37 عاما على صلة بالهجوم في أوتريخت اليوم".

وكانت الشرطة قد أعلنت، في وقت سابق، مقتل شخص واحد على الأقل في إطلاق نار في مدينة أوتريخت وسط هولندا. وقالت الشرطة أن ساحة في محطة ترام خارج وسط المدينة قد طوقت بينما كانت خدمات الطوارئ في مكان الحادث.

ونشرت الشرطة تغريدة على "تويتر" ذكرت فيها "حادث إطلاق النار… أبلغ عن عدة جرحى. وبدأت خدمات المساعدة". وأضافت "إنه حادث إطلاق نار في الترام. وقد تم نشر العديد من طائرات الهليكوبتر الطبية لتقديم المساعدة".

كما أعلنت الشرطة في وقت لاحق إن التحقيقات حول الحادث قد بدأت، مشيرة إلى أنها تضع في الحسبان احتمالية "العمل الإرهابي".

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الهولندي أن "الحكومة تجري محادثات أزمة بعد واقعة إطلاق النار في أوتريخت"، معربا عن قلقه البالغ من الحادثة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "إطلاق النار داخل الترام ربما يكون له دوافع إرهابية"، مضيفا "الشرطة تدرس هذا الاحتمال".

وطلبت الشرطة الهولندية من المدارس في أوتريخت إغلاق أبوابها، مشيرة إلى أن المهاجم المشتبه به في الهجوم ما زال مطلق السراح. وذكرت الوكالة الحكومية أن السلطات الهولندية رفعت مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في أوتريخت. كما عززت قوات الأمن في هولندا الإجراءات الأمنية في المطارات والأماكن العامة الحيوية.