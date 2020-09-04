الجيش التركي يدخل رتلا عسكريا لرأس العين استعدادا لشن هجوم في الحسكة

ذكرت وكالة "سانا" أن القوات التركية أدخلت رتل آليات عسكرية وشاحنات محملة بالأسلحة إلى رأس العين استعدادا لشن عدوان على مدينة الدرباسية وبلدة أبو راسين بريف الحسكة ونقلت الوكالة السورية الرسمية عن مصادر أهلية، أن الجيش التركي أدخل، اليوم الجمعة، اليوم رتل آليات عسكرية وشاحنات محملة بأسلحة وذخيرة ومعدات لوجيستية إلى مدينة رأس العين المحتلة وأشارت المصادر إلى أن الرتل التركي الذي دخل من بوابة رأس العين الحدودية اتجه إلى قرى باب الخير والداوودية وسط أنباء عن نية قوات القوات التركية "شن عدوان على مدينة الدرباسية وناحية أبو راسين" بريف الحسكة الشمالي.