القوات التركية تجري تدريبات عسكرية مسلحة جنوبي جزيرة كريت اليونانية

قالت وسائل إعلام تركية يوم الاثنين، إن وزارة الدفاع أعلنت عن تنفيذ تدريبات عسكرية مسلحة يوم الثلاثاء جنوبي جزيرة كريت اليونانية.وجاءت الخطوة التركية بعد إعلان أثينا القيام بمناورات عسكرية في المناطق النتنازع عليها مع تركيا شرق المتوسط.