أنباء عن قصف تركي استهدف عين العرب

أفاد مراسل فجر يوم الأحد، بورود أنباء عن قصف تركي استهدف مدينة كوباني عين العرب، بمحافظة حلب شمالي سوريا.

ونشر ناشطون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنه يوثق القصف التركي الذي استهدف المدينة.

وذكرت وكالة "هاوار" الكردية أن الضربات التي شنها الجيش التركي استهدفت مركز المدينة.وتأتي هذه التطورات بعد تحذير من واشنطن بخصوص عملية عسكرية تركية وشيكة.

وأوصت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة، الأمريكيين بعدم السفر إلى شمال سوريا والعراق، في ظل عمل عسكري محتمل من جانب تركيا هناك، قد يبدأ في غضون أيام.

وقالت القنصلية الأمريكية العامة في أربيل في بيان مساء الجمعة، إنها تراقب تقارير موثوقة ومفتوحة المصدر عن عمل عسكري تركي محتمل في شمال سوريا وشمال العراق في الأيام المقبلة.

ودعت في السياق إلى تجنب المناطق الحدودية، وتوخي الحذر إذا كانت تجمعات أو احتجاجات كبيرة، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات