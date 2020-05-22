فلسطين تسجيل حالتي تعاف جديدتين من فيروس كورونا

سجّلت فلسطين حالتي تعاف جديدتين من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظة الخليل، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 466، أي ما نسبته 77.4% في المئة من مجمل الإصابات المسجلة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أنها سجلت 602 إصابة في جميع المحافظات الفلسطينية، منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين، حيث سُجلت 319 حالة في محافظة القدس، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية، مبينة أن الحالات النشطة بلغت 132 حالة، بينها 60 في محافظة القدس، و33 حالة في محافظة الخليل، و39 في المحافظات الجنوبية، أي ما نسبته 21.9% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الحجر الفعلي بلغ 30581، فيما بلغ عدد الذين أنهوا الحجر 60213، وعدد حالات الحجر الجديدة 6193، مبينة أن مجموع حالات الحجر منذ ظهور الجائحة في فلسطين بلغ 90794، فيما بلغ عدد الفحوصات التي أجرتها الوزارة منذ بداية الجائحة 51903.

ولفتت أن المحافظات الخالية من الإصابات بفيروس "كورونا" حتى الآن هي 9 محافظات: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، قلقيلية، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.