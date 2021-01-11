انفجار في منجم ذهب شرقي الصين

أفادت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الناطقة بالانجليزية بوقوع انفجار في منجم ذهب في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، مما أسفر عن محاصرة 22 من العمال تحت الأرض. ونقلت الصحيفة عن السلطات المحلية قولها، اليوم الاثنين، إنه لم يتسن الاتصال بالعمال المحاصرين بعد الانفجار حتى اللحظة.