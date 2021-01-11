انفجار يستهدف عربات عسكرية في محافظة عدن اليمنية
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انفجار يستهدف عربات عسكرية في محافظة عدن اليمنية

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العرب اليوم - انفجار يستهدف عربات عسكرية في محافظة عدن اليمنية

انفجار عربات عسكرية في منطقة عبد العزيز بمديرية المنصورة في محافظة عدن اليمنية - صورة أرشيفية
عدن - العرب اليوم

استهدف انفجار عربات عسكرية في منطقة عبد العزيز بمديرية المنصورة في محافظة عدن اليمنية.

يتبع..

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انفجار يستهدف عربات عسكرية في محافظة عدن اليمنية انفجار يستهدف عربات عسكرية في محافظة عدن اليمنية



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