زعيم المعارضة يدعو لتصويت بحجب الثقة عن حكومة ماي

قدم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، الثلاثاء، مذكرة لحجب الثقة عن حكومة تيريزا ماي المحافظة، بعد الرفض الكبير من جانب النواب لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال "قدمت اقتراحا بحجب الثقة عن هذه الحكومة"، واصفا هزيمة الحكومة بأنها "كارثية" استنادا إلى نتيجة التصويت على اتفاق بريكست.وأفصح زعيم المعارضة العمالية قائلا :التصويت ضد خطة بريكست هزيمة كارثية لحكومة ماي، مردفا "هي غير قادرة على التفاوض والتوصل لاتفاق خروج منصف من الاتحاد الأوروبي".

وصوت النواب البريطانيون بغالبية ساحقة، الثلاثاء، على رفض اتفاق بريكست الذي توصلت إليه لندن مع بروكسل في تصويت تاريخي يترك مصير الخروج من الاتحاد معلقاً.ورفض النواب في مجلس العموم بغالبية 432 صوتا مقابل 202 الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وعقب التصويت قالت ماي "إن المجلس قال كلمته والحكومة ستمتثل".وتابعت رئيسة الوزراء "من الواضح أن المجلس لا يؤيد هذا الاتفاق لكن التصويت هذه الليلة لا يكشف ماذا يؤيد".مضيفة أن التصويت لا يكشف "أي شيء حول الطريقة التي ينوي فيها (المجلس) تطبيق قرار" الشعب البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، أو حتى ما إذا كان ينوي فعل ذلك